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В Генштабе заявили об успехе ВСУ в районе Курахово

Донбасс, Среда 15 мая 2024 13:30
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В Генштабе заявили об успехе ВСУ в районе Курахово Фото: у ВСУ есть успех на Кураховском направлении 15 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные успешно отбивают атаку оккупантов, которые давят на направлении Славное - Новомихайловка, в районе Курахово. Подразделения ВСУ улучшают свое положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Кураховском направлении наши войска отбивают одну атаку противника в направлении Славное - Новомихайловка. В настоящее время потери позиций не допущены, ситуация контролируемая, бои продолжаются", - говорится в сообщении.

В Генштабе заявили об успехе ВСУ в районе Курахово

ВСУ отбивают атаку РФ по направлению Славное - Новомихайловка (deepstatemap.live)

Кроме того, Силами отдельных подразделений украинские защитники осуществляли меры по улучшению тактического положения, имели успех.

Ситуация в районе Курахово

6 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский констатировал, что на восточном фронте сейчас сложная ситуация. Российские захватчики пытаются выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск.

При этом общая ситуация на фронте остается тяжелой. Российские войска после захвата Авдеевки расширяют зону прорыва, одновременно наступая на других направлениях. Подробнее о том, где продвигается враг и смогут ли Силы обороны сдержать удар, ­­­читайте в обзоре РБК-Украина.

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