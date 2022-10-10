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У Генштабі уточнили, скільки ракет та дронів було збито під час обстрілу України

Ілюстративне фото: у Генштабі назвали кількість збитих ракет та дронів (facebook.com/kpszsu)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 10 жовтня, російські військові випустили по Україні 84 крилаті ракети та 13 іранських дронів. Загалом сили ППО знищили 56 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ, які наводить Міноборони України в Telegram.

"РФ використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотні літальні апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136". Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети і 13 БПЛА", - сказано в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня росіяни завдали масового ракетного удару по території України. Внаслідок атак є жертви серед мирного населення.

Більш детально про подію можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

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