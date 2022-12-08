У Генштабі спростували фейки про грошову винагороду за ліквідацію російських солдатів

Росіяни розповсюджують фейки про те, що Україна нібито призначає грошову винагороду за знищення солдатів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

Там зазначають, що такі фейки спрямовані на дискредитацію українського військово-політичного керівництва.

"Росіяни надають нібито докази призначення грошової винагороди за ліквідацію військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації від 700 до 1 тисячі доларів США", - заявляють у Генштабі.

Нагадаємо, раніше начальник російської розвідки Сергій Наришкін поширював фейкову інформацію про те, що Польща нібито готує анексію західних областей України.

Також ми писали, що російські пропагандисти розповсюджують тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не вважає тіла загиблих у Бахмуті. Насправді йдеться не про втрати українських військових, а окупантів.

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