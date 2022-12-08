UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Генштабі спростували фейки про грошову винагороду за ліквідацію російських солдатів

Ілюстративне фото: у Генштабі спростували фейки про грошову винагороду за ліквідацію російських солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни розповсюджують фейки про те, що Україна нібито призначає грошову винагороду за знищення солдатів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Росіяни надають нібито докази призначення грошової винагороди за ліквідацію військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації від 700 до 1 тисячі доларів США", - заявляють у Генштабі.

Там зазначають, що такі фейки спрямовані на дискредитацію українського військово-політичного керівництва.

Нагадаємо, раніше начальник російської розвідки Сергій Наришкін поширював фейкову інформацію про те, що Польща нібито готує анексію західних областей України.

Також ми писали, що російські пропагандисти розповсюджують тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не вважає тіла загиблих у Бахмуті. Насправді йдеться не про втрати українських військових, а окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
фейкиГенштаб ВСУВійна Росії проти України