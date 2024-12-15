У Генштабі розповіли про ситуацію в Кураховому: ворог штурмує на південно-східній околиці

"Наші війська дають відсіч окупантам, які мають значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують за підтримки артилерії й авіації", - пише Генштаб.

Військові інформують, що у прагненні за будь-яку ціну оволодіти Кураховим противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому ворог намагається захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині.

"З цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об'єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, є зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб. З метою запобігання таким діям противника Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

"Командуванням приймаються всі необхідні рішення з урахуванням складності обстановки", - додали у Генштабі.

Також у Генштабі нагадали, що Росія продовжує вести проти України комплексну гібридну війну. Зокрема, разом із наступом своїх військ на землі ворог активно реалізує спеціальні операції в інформаційному просторі.

"Так, на підтримку реалізації завдань курахівської операції, противник поширює спотворену інформацію про ситуацію в місті. Тому дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте офіційним джерелам. Вірте ЗСУ", - наголосили військові.