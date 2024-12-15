В Генштабе рассказали о ситуации в Курахово: враг штурмует на юго-восточной окраине

С начала суток в районе Курахово произошло 10 боев. Это направление остается одним из самых горячих на всем фронте российско-украинской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"Наши войска дают отпор оккупантам, которые имеют значительное преимущество в личном составе и технике, атакуют при поддержке артиллерии и авиации", - пишет Генштаб.
Военные информируют, что в стремлении любой ценой овладеть Курахово противник проводит активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города. При этом враг пытается захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части.
"С этой целью, а также в целях захвата важных административных и промышленных объектов и сооружений, расположенных в центральной части города, пытается инфильтрировать диверсионно-разведывательные группы", - говорится в сообщении.
В частности, зафиксированы случаи использования ДРГ под видом гражданских лиц. С целью предотвращения таких действий противника Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.
"Командованием принимаются все необходимые решения с учетом сложности обстановки", - добавили в Генштабе.
Также в Генштабе напомнили, что Россия продолжает вести против Украины комплексную гибридную войну. В частности, вместе с наступлением своих войск на земле враг активно реализует специальные операции в информационном пространстве.
"Так, в поддержку реализации задач кураховской операции, противник распространяет искаженную информацию о ситуации в городе. Поэтому придерживайтесь информационной гигиены и доверяйте официальным источникам. Верьте ВСУ", - подчеркнули военные.
Напомним, вчера проект DeepState сообщил, что враг продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города.
В частности, там ссылались на видео россиян, на котором они бегали мимо домов, снимали украинскую символику, которая еще присутствовала в центре. Более того, враг вывесил флаг РФ на здании городского совета Курахово.
Кроме того, враг взял в плен четырех бойцов Сил обороны Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что всего по состоянию на 16:00, на фронте с начала суток 15 декабря произошло 152 боевых столкновений. Больше всего боев было на четырех направлениях, а именно - Северском, Кураховском, Покровском и Времовском.
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