У Генштабі розповіли, на якому напрямку було найбільше боїв за сьогодні

Російські обстріли

Протягом цієї доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів:

Прогрес, Романівка, Грабовське, Покровки Сумської області;

Леміщине Харківської області

Леонівка, Медведівка, Берилівка Чернігівської області.

Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали населені пункти Олександрівка Сумської області та Грем’яч Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку, за підтримки штурмової авіації, противник двічі без успіху атакував позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Вовчанськ, до того ж, завдав авіаудару в районі населеного пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій в районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового та Лозової, чотири атаки успішно відбито, ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісництві. Сім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, обидві атаки були успішно відбиті нашими захисниками.

На Краматорському напрямку противник сім разів атакував в районі Часового Яру та Білої Гори, наразі тривають п’ять боєзіткнень.

На Торецькому напрямку загарбники 17 разів атакували в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Одинадцять атак успішно відбито нашими захисниками, дотепер тривають шість боєзіткнень.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Шістдесят два рази за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне, п’ятнадцять боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 12 разів атакував в районах Костянтинополя та Великої Новосілки, на даний час тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами по населеному пункту Новопіль.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбивають одну атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовано чотири боєзіткнення. Ворог завдав два авіаційних удари двома керованими бомбами по населеним пунктам та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу", - додали у Генштабі.