РФ нарощує угруповання біля кордонів Чернігівської та Сумської областей, - Генштаб

"Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки", - сказав Прохоренко.

За його словами, Росія проводить дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською та решти прикордоння Сумської області.

"Кожен день там противник наносить авіаційні, артилерійські удари по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу "Шахед", - розповів Прохоренко.

Він додав, що на інших напрямках обстановка стабільна, різких змін немає.