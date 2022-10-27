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У Генштабі поставили крапку щодо розширення мобілізації

Фото: у Генштабі поставили крапку щодо розширення мобілізації (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні мобілізація проводиться починаючи з 24 лютого за планом. На даний момент активізації чи збільшення темпів призову немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу замначальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом", - сказав він.

Він підкреслив, що суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації на даний час немає.

"Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом", - констатував Громов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що третя хвиля мобілізації йде за планом. Наразі немає потреби у додатковому наборі.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі здійснюються певні кроки, які пов’язані з формуванням резервів та їхньою підготовкою.

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