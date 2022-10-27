У Генштабі поставили крапку щодо розширення мобілізації

"Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом", - сказав він.

Він підкреслив, що суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації на даний час немає.

"Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом", - констатував Громов.