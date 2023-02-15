У Генштабі показали збиту повітряну кулю росіян у Київській області

Українські військові сьогодні, 15 лютого, збили над Київською областю повітряну кулю російських окупантів. З'явилося фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

Як зазначає українське військове командування, на фото можна побачити повітряну кулю з відбивачами, яку збила ППО.

Нагадаємо, сьогодні в Києві та області було оголошено повітряну тривогу, оскільки там зафіксували повітряні цілі.

Пізніше у КМВА розповіли, що у повітряному просторі Києва виявили шість повітряних цілей. За ними відпрацювали системи ППО.

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