Знищено сотні окупантів. ЗСУ потужно вдарили по ворогу в Херсонській та Запорізькій областях

Українські військові завдали потужних ударів по позиціях російських загарбників у Херсонській і Запорізькій областях. Внаслідок дій наших захисників ворог зазнав серйозних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Відтак, було підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня.
"Неподалік населеного пункту Федорівка Каховського району (Херсонська область) ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється", - зазначили у Генштабі.
Водночас біля Пологів і Великої Білозерки (Запорізька область) втрати росіян склали 115 солдатів пораненими. Окрім цього, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс і склад боєприпасів.
Нагадаємо, ЗСУ протягом 30 грудня відбили 15 атак окупантів у Луганській та Донецькій областях.
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