У Генштабі озвучили кількість артилерії, яка необхідна ЗСУ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

За його словами, українські спеціалісти можуть модернізувати стару радянську зброю. Це дозволяє значно заощаджувати кошти.

"Війна - це дуже дороге задоволення. Нове озброєння коштує дуже великих грошей. А в нас є можливість модернізувати старі гармати до таких технічних характеристик, щоб вони фактично були на одному рівні зі зразками наших країн-партнерів", - сказав Баранов.

Він зауважив, що дані процеси відбуваються постійно. Окрім цього є спеціальні дослідницько-конструкторські проекти.

"Я сподіваюся, що найближчим часом ми обов’язково вже будемо мати наші вдосконалені системи, тому що у нас десь потреба близько 2000 стволів. Вони з часом виходять з ладу, тому потребують оновлення", - наголосив він.