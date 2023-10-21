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В Генштабе назвали ракеты, которыми войска РФ ночью обстреливали Украину

Суббота 21 октября 2023 07:08
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В Генштабе назвали ракеты, которыми войска РФ ночью обстреливали Украину Фото: в Генштабе назвали ракеты, которыми били оккупанты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью совершили комбинированную атаку на ряд регионов Украины. Для этого враг применил по меньшей мере два вида ракет и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ночной обстрел Украины 21 октября

Российские войска обстреливали центральные и южные регионы Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников.

Поздно вечером сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Позже стало известно, что после ракетных и дроновых ударов в городе обошлось без потерь.

Также ночью о ракетной угрозе предупреждали жителей Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Одесской областей.

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В Генштабе назвали ракеты, которыми войска РФ ночью обстреливали Украину
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