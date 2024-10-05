У Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту: на деяких бої досі тривають

Загалом від початку цієї доби відбулося 147 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Всі атаки противника було відбито.

На Куп’янському напрямку противник зосередив основні зусилля в районі населеного пункту Лозова, де атакував 12 разів, 7 боїв досі тривають. Крім того, десять разів проводив штурми у районах Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки, тут Українські захисники відбили всі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців неподалік Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського. На даний час точиться два бої.

На Сіверському напрямку ворог найбільше наступав в районі Білогорівки, тут відбито 9 атак, ще один бій триває. Також російські окупанти атакували в районах населених пунктів Новосадове та Верхньокам’янське. Точиться один бій в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наразі триває п’ять боєзіткнень поблизу Ступочок, Калинівки, Григорівки та Часового Яру, п’ять ворожих атак відбито нашими захисниками.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували сили оборони біля Дачного та Торецька. Наші воїни зупинили п’ять ворожих атак, вісім атак - продовжуються.

На Покровському напрямку від початку цієї доби росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Одне боєзіткнення досі триває.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 177 окупантів, 72 з них - безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та п’ять автомобілів. Крім цього, пошкоджено БМП, БТР та дві гармати противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 26 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. За уточненою інформацією, три бої - продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили чотири наступальні дії неподалік Богоявленки. Під час всіх боєзіткнень зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку мала місце одна безуспішна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоданилівки.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.