В Генштабі назвали гарячі точки фронту: головне за останню добу

На фронті зберігається напружена ситуація, ворог атакує на окремих напрямках. Українські війська дають гідну відсіч та послаблюють сили окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Водночас на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Противник здійснив близько 200 обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

В операційній зоні Курського напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили три атаки російських загарбників, ще три - тривають.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку противника.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку агресор п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне - продовжується дотепер.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 41 атаку, три боєзіткнення - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 44 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Перше Травня, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Торецькому напрямку противник атакував вісім разів у районі Торецька.

Сили оборони відбивають дві атаки росіян поблизу Часового Яру на Краматорському напрямку . Крім того, ворог завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Бондарне.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Першотравневого, Новосергіївки, Зеленої Долини, Кузьминого та в напрямку Серебрянського лісу. Незавершеним залишилося одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки. Триває два боєзіткнення.

Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Баранівка, Дем’янівка, Покровка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Загалом, за даними Генштабу, від початку доби відбулося 67 бойових зіткнень.

"Оперативна інформація станом на 16.00 22.01.2025 щодо російського вторгнення. Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці", - пояснили військові.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 21 січня, втрати Російської Федерації у війні проти України склали майже дві тисячі солдатів. Крім того, Сили оборони знищили 11 танків.

Водночас стало відомо, що збитки, завдані українському природно-заповідному фонду внаслідок війни, оцінюються наразі на рівні 15 млрд доларів.

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