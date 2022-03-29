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В Генштабе ВСУ рассказали, как прошли тридцать третьи сутки российского вторжения

Разбитая техника РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. По всем направлениям украинская армия успешно сдерживает противника, на отдельных направлениях наши войска осуществляют успешные контратаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов, концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. ВСУ уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.

Защитники из Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей – 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Потери русских оккупантов уточняются.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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