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У Генштабі ЗСУ розповіли, як минула тридцять третя доба російського вторгнення

Розбита техніка РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Збройні Сили України продовжують ведення оборонної операції на східному, Південно-Східному та північно-східному напрямках. У всіх напрямках українська армія успішно стримує противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст, концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

Угрупованням Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. ЗСУ знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і в живій силі.

Захисники з Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу вразили 17 повітряних цілей – 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів і 2 крилаті ракети. Авіація завдавала ракетно-бомбові удари по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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