В Генштабе ВСУ рассказали, как прошли 27 сутки войны: оперативная обстановка

Отмечается, что из-за отсутствия успехов в войне против нашей страны противник перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры.

Так, враг продолжает артиллерийские обстрелы и ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам украинских городов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.

"В городах и селах, оказывающих мирное сопротивление войскам оккупантов, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения", - рассказали в Генштабе.

ВСУ и терроборона продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника по всем направлениям его выдвижения и наносят ему огневое поражение имеющимися силами и средствами.

Так, на Донецком и Луганском направлениях, противник пытался продвинуться и закрепиться, но успеха не имел.

Военно-политическое руководство Белоруси продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и, как подчеркивают в Генштабе, является соучастником преступлений против украинского народа.

"Вместе с тем существует вероятность привлечения вооруженных сил республики беларусь в войне против Украины на стороне российской федерации. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства", - говорится в сводке.

Украинские военные отбили за сутки 7 атак врага и уничтожили 7 танков, 2 БМП, 6 артиллерийских систем и несколько автомобилей, было захвачено 3 БМП-3.

Кроме того, подразделениями ПВО были поражены воздушные цели противника: 2 БПЛА, 4 самолета и ракета "Точка-У". Потери личного состава войск РФ составили около 100 человек (эти данные уточняются).