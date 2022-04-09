В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на начало 45-х суток войны. По данным военных, оккупанты готовят наступательную операцию на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

"Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

На Полесском направлении враг активных действий не проводил. Отдельные подразделения, которые были выведены с территории Украины, продолжают находиться на территории Республики Беларусь.

По имеющейся информации, с целью перегруппировки войск, враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации в Белгородскую и Воронежскую области.

На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичное блокирование города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, которые перемещены из других операционных районов.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка. При этом успеха враг не имел.

На Донецком направлении оккупанты продолжают штурмовые действия. Основные усилия сосредоточивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутівка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобугском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригорьевка и Шевченково. Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ за минувшие сутки отбили семь атак врага, уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено четыре воздушные цели: два вертолета, один беспилотник и одну крылатую ракету. Информация уточняется.