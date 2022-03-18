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В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на 23-й день войны

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 07:06
В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на 23-й день войны Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали об оперативной обстановке на начало 23-х суток войны и противостояния российским оккупантам.

Об этом 18 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за эти сутки состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. ВСУ продолжали бить по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.

В течение суток защитники Украины частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории нашей страны вражеских подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вс рф. Сейчас потери врага уточняются.

Бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла мощные удары по колоннам военной техники оккупантов. Наши зенитные ракетные войска и истребительная авиация за прошедшие сутки поразила 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

"В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил российской федерации вынужденно прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом. Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых "добровольцев", срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики", - рассказали в Генштабе.

На отдельных временно захваченных территориях войска РФ пытаются создать себе "показательный положительный имидж", раздавая продукты гражданскому населению. Одновременно с этим оккупанты проводят активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, и других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.

У врага фиксируются проблемы с обеспечением подразделений, а низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к росту случаев дезертирства и отказов российских военнослужащих и наемников участвовать в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что по данным британской разведки, российские войска испытывают проблемы с поставками провизии и топлива для техники, и их наступление в Украине завязло.

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Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война России против Украины
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