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У Генштабі уточнили втрати ЗСУ в Іловайському котлі

Новини » Суспільство    27.08.2019 - 21:17
У Генштабі уточнили втрати ЗСУ в Іловайському котлі
Фото: сили ООС на Донбасі (facebook.com/ato.news)

З урахуванням добровольців, в Іловайському котлі Україна втратила понад 400 бійців

Українська армія втратила у боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі у полоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Україна.

У Генштабі зазначили, що найбільше українських військовослужбовців загинуло під час виходу "зеленим коридором".

"Саме 29 серпня 2014 року: загинуло - 129 осіб, поранено - 18 осіб, зникли безвісти - 22 особи (станом на 22 серпня 2019 року - 10 залишаються), у заручниках - 10 (станом на 29.08.2014)", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, загальна кількість загиблих військовослужбовців у боях за Іловайськ склала 220 осіб. Серед них 44 було поранено, 40 - зниклих безвісти, а 13 утримуються у заручниках (станом на 22 серпня 2019). До загиблих додано кількість зниклих безвісти, яких вдалось ідентифікувати за експертизою ДНК.
Водночас ці цифри не враховують загиблих добровольчих підрозділів, які воювали в Іловайську в серпні 2014 року разом з армією.

У недавньому інтерв'ю "Радіо Свобода" колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко розповів, що добровольчі батальйони втратили у тих боях 200 бійців.
Водночас ця цифра може бути ще більшою із врахуванням 40 зниклих безвісти (серед них - бійці, родичі яких відмовляються визнавати їхню загибель та не вірять результатам ДНК-експертизи тіл), а також померлих пізніше від поранень, отриманих під Іловайськом.

За даними військової прокуратури, головною причиною втрат АТО у серпні 2014 року стало вторгнення дев'яти батальйонно-тактичних груп російської армії. Крім того, на ситуацію вплинув низький рівень боєздатності української армії, дезертирство і невиконання наказів, а також окремі помилки керівництва АТО під час планування та проведення військових операцій, які не перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням тяжких наслідків - загибелі українських військових.

Як відомо, російська влада заперечує факт вторгнення армії РФ на Донбас, а події під Іловайськом трактують як вдалу контратаку з боку "ДНР".
Слідство щодо Іловайська ще не завершене і є засекреченим.

У жовтні 2014-го року голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом Андрій Сенченко заявив, що в боях загинули й зникли безвісти близько 1 тисячі учасників Антитерористичної операції.

У звіті ТСК також йшлося, що помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея та начальника Генштабу, головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка призвели до Іловайської трагедії.

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