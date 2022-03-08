В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны

В течение минувших суток противник осуществлял перегруппировку для организации штурма Киева. На это оккупанты планируют кинуть свои самые боеспособные части и подразделения из состава: кадрыровского спецполка Росгвардии (Грозный), 27 отряда СПП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПП "Витязь" (Москва) Росгвардии и ЧВК "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

На Полесском направлении противник силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий ВС РФ, Тихоокеанского Флота Восточного военного округа и ВДВ ВС РФ сосредоточился в районах н.п. Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

На направлении Бышева противник силами до двух БТГр из состава 36 общевойсковой армии ВС РФ совершил маневр и пытается продвигаться дальше.

На направлении н.п. Тарасовщина, Раковка противник из состава 98-й воздушно-десантной дивизии во взаимодействии с БТГр 155 отдельной бригады морской пехоты после форсирования реки Ирпень в районе Раковка начал наступательные действия, но был остановлен и получил значительные потери.

На Сиверском направлении противник силами подразделений из состава 2, 41 общевойсковой армии ВС РФ и 90 танковой дивизии Центрального военного округа проводит наступательную операцию с целью блокирования Чернигова и подготовки к наступлению на Сумы.

На Слобожанском направлении враг силами 1-й танковой армии ВС РФ (до 12 БТГр), 20 общевойсковой армии ВС РФ (до 8 БТГр), 6 общевойсковой армии (до 2 БТГр) Западного военного округа, 14 армейского корпуса ВС РФ (до 2 БТГр) основные усилия сосредотачивает на направлениях Канев, Новомосковск.

Враг был остановлен, и пытается возобновить наступление на Северодонецк силами 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ. Осуществляет перегруппировку и подготовку к штурму Сум. При попытке захватить Изюм оккупанты с потерями отошли. Войска РФ обстреливали в городе гражданские помещения и инфраструктуру.

На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1, 2 АК и 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии продолжает наступательные действия по направлениям на Днепр и Запорожье с целью выхода на админграницы Донецкой области.

Для ведения наступательных действий в направлении Северодонецка враг перебрасывает БТГр 150-ю мотострелковую дивизию. Были попытки прорвать оборону на Волновахском направлении. Также пытается прорвать оборону Мариуполя, но безуспешно.

На Таврическом направлении противник силами отдельных подразделений 49-й общевойсковой армии ВС РФ, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии ВС РФ и ВДВ основные усилия сосредотачивают в направлениях: на Николаев - до 2 БТГр береговых войск; на Вознесенск - до 3 БТГр из состава 49 общевойсковой армии ВС РФ; на Запорожье - до 4 БТГр 42 мотострелковой дивизии и 136 отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии ВС РФ; Мелитополь, Мариуполь - до 3 БТГр из состава 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии. Осуществляет перегруппировку войск для наступления.

В Южнобужском операционном районе противник остановлен на подступах к Николаеву, проводит перегруппировку войск для возобновления наступления.

"В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован из-за больших потерь в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", - рассказали в Генштабе.