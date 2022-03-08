У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни

Протягом минулої доби противник здійснював перегрупування для організації штурму Києва. На це окупанти планують кинути свої найбільш боєздатні частини і підрозділи зі складу: кадировського спецполку Росгвардії (Грозний), 27 загону СПП "Кузбас" (Кемерово), 604 центру СПП "Витязь" (Москва) Росгвардії та ПВК "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").

На Поліському напрямку противник силами окремих підрозділів зі складу 29, 35, 36 загальновійськових армій ЗС РФ, Тихоокеанського флоту Східного військового округу і ВДВ ЗС РФ зосередився в районах н.п. Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

На напрямку Бишева противник силами до двох БТГр зі складу 36 загальновійськової армії ЗС РФ здійснив маневр і намагається просуватися далі.

На напрямку н.п. Тарасівщина, Раківка противник зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії у взаємодії з БТГр 155 окремої бригади морської піхоти після форсування річки Ірпінь в районі Раківка почав наступальні дії, але був зупинений і зазнав значних втрат.

На Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськової армії ЗС РФ та 90 танкової дивізії Центрального військового округу проводить наступальну операцію з метою блокування Чернігова та підготовки до наступу на суми.

На Слобожанському напрямку ворог силами 1-ї танкової армії ЗС РФ (до 12 БТГр), 20 загальновійськової армії ЗС РФ (до 8 БТГр), 6 загальновійськової армії (до 2 БТГр) Західного військового округу, 14 армійського корпусу ЗС РФ (до 2 БТГр) основні зусилля зосереджує на напрямках Канів, Новомосковськ.

Ворог був зупинений, і намагається відновити наступ на Сєвєродонецьк силами 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Здійснює перегрупування та підготовку до штурму Сум. При спробі захопити Ізюм окупанти з втратами відійшли. Війська РФ обстрілювали в місті цивільні приміщення та інфраструктуру.

На Донецькому напрямку противник силами до 7 БТГр 1, 2 АК і 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії продовжує наступальні дії за напрямками на Дніпро і Запоріжжя з метою виходу на адмінкордони Донецької області.

Для ведення наступальних дій у напрямку Сєвєродонецька ворог перекидає БТГр 150-ту мотострілецьку дивізію. Були спроби прорвати оборону на Волноваському напрямку. Також намагається прорвати оборону Маріуполя, але без успіху.

На Таврійському напрямку противник силами окремих підрозділів 49-ї загальновійськової армії ЗС РФ, 22 армійського корпусу, 20 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії ЗС РФ і ВДВ основні зусилля зосереджують в напрямках: на Миколаїв - до 2 БТГр берегових військ; на Вознесенськ - до 3 БТГр зі складу 49 загальновійськової армії ЗС РФ; на Запоріжжя - до 4 БТГр 42 мотострілецької дивізії і 136 окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії ЗС РФ; Мелітополь, Маріуполь - до 3 БТГр зі складу 19 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії. Здійснює перегрупування військ для наступу.

У Південнобузькому операційному районі противник зупинений на підступах до Миколаєва, проводить перегрупування військ для відновлення наступу.

"В цілому морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати в живій сил та військовій техніці, на окремих напрямках вдається до дезертирства", - розповіли в Генштабі.