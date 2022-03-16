В Генштабе рассказали, как прошли 20-е сутки войны

"Задачи по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. В то же время, оккупанты остановлены на Николаевском направлении", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник пытается усилить группировку своих войск за счет дополнительной переброски в Украину батальонных тактических групп (БТГ), сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, иностранных наемников. Кроме того, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.

На Волынском направлении противник особую активность не проявлял. Основные силы врага сосредоточены на усилении границы Украины и Беларуси. Выявлена переброска в приграничные районы подразделений 120-й отдельной мотострелковой бригады Северо-Западного оперативного командования белорусских ВС.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. При этом противник провел перегруппировку и восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений.

На Сиверском направлении противник в течение дня сосредоточил усилия на проведении разведки. Отмечаются проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

На Слобожанском направлении противник пытается усилить существующую группировку за счет сосредоточения резервов возле границы. Таким образом враг стремится перекрыть доступ в Сумы с южного направления и блокировать Изюм.

На Донецком направлении врагом предпринята неудачная попытка продвижения по направлению населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. В результате противник понес тяжелые потери и был вынужден отступить на исходные позиции. В районе Попасной российские оккупанты пытаются удержать занятые рубежи. Наступление захватчиков также не имеет успеха в районе Авдеевки.

Обстановка в районе Мариуполя продолжает оставаться сложной. Противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города. Враг понес значительные потери и был вынужден ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей. Отмечается оборудование оборонительных позиций. При этом враг не отказывается от попыток продвинуться в направлении Кривого Рога. В районе Чернобаевки оккупанты потеряли семь боевых вертолетов.