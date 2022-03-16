У Генштабі розповіли, як минула 20-та доба війни

"Завдання з розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. Водночас окупанти зупинені на Миколаївському напрямку", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що противник намагається посилити угруповання своїх військ за рахунок додаткового перекидання в Україну батальйонних тактичних груп (БТГ), сформованих зі зведених підрозділів, які зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, іноземних найманців. Крім того, російське військове керівництво прийняло рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів з подальшим залученням їх до бойових дій проти України.

На Волинському напрямку противник особливу активність не виявляв. Основні сили ворога зосереджені на посиленні кордону України та Білорусі. Виявлено перекидання в прикордонні райони підрозділів 120-ї окремої мотострілецької бригади Північно-Західного оперативного командування білоруських ЗС.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. При цьому противник провів перегрупування і відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів.

На Сіверському напрямку противник протягом дня зосередив зусилля на проведенні розвідки. Відзначаються проблеми із забезпеченням військ боєприпасами.

На Слобожанському напрямку противник намагається посилити існуюче угруповання за рахунок зосередження резервів біля кордону. Таким чином ворог прагне перекрити доступ до сум з південного напрямку і блокувати Ізюм.

На Донецькому напрямку ворогом зроблена невдала спроба просування у напрямку населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. В результаті противник зазнав важких втрат і був змушений відступити на вихідні позиції. У районі Попасної російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі. Наступ загарбників також не має успіху в районі Авдіївки.

Обстановка в районі Маріуполя продовжує залишатися складною. Противник намагається блокувати місто на Західній і Східній околицях міста. Ворог зазнав значних втрат і був змушений ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Відзначається обладнання оборонних позицій. При цьому ворог не відмовляється від спроб просунутися в напрямку Кривого Рогу. У районі Чорнобаївки окупанти втратили сім бойових вертольотів.