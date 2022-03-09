У Генштабі розповіли про втрати російських військових за 13 днів війни
Фото: російські війська втратили понад 12 тисяч осіб за 13 днів війни (Getty Images)
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військових на 13 день війни. З 24 лютого кількість убитих російських окупантів становить понад 12 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 тисяч осіб,
- танків - 317,
- бойових броньованих машин - 1070,
- артилерійських систем - 120,
- РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 56,
- засоби ППО - 28,
- літаків - 49,
- вертольотів - 81,
- автомобільної техніки - 482,
- легкі швидкісні катери - 3,
- цистерн з ПММ - 60,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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