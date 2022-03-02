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У Генштабі розповіли про оперативну обстановку: як пройшов шостий день війни

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Середа 02 березня 2022 08:49
У Генштабі розповіли про оперативну обстановку: як пройшов шостий день війни Фото: український військовий (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про ситуацію в регіонах і на фронтах на початок сьомої доби оборони від російських окупаційних військ.

Про це 2 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ.

На Подільському напрямку ворог силами 13 БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку Києва, щоб блокувати столицю з північного і північно-західного напрямків.

В Житомирській області знаходиться до 3 БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.

На Сіверському напрямку до 17 БТГр російських військ продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. ЗСУ завдає їм втрат у живій силі та техніці,

Окупант були зупинені у районах н.п. Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, в районах н.п. Світильня, Перемога, Гостролуччя, війська противника втратили наступальний потенціал.

Ворожі війська силами до 2 БТГр без успіху намагаються утримувати в оточенні міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Слобожанському напрямку до 16 БТГр ворога продовжують наступальну операцію в напрямку Краснограда і частиною сил до 4 БТГр на Ізюм.

Російські війська зазнали втрат і були зупинені в районі н.п. Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються блокувати Маріуполь.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах н.п. Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка.

"Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка", - розповіли в Генштабі.

У Чорноморській операційній зоні окупанти проводять розгортання корабельної групи і готуються до проведення морської десантної операції.

Зазначається, що моральний дух противника і їх воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні військ ЗСУ.

Не досягаючи успіху в просуванні своїх сил російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури, намагаючись залякати цивільне населення.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області в Баштанці місцеві жителі взяли в полон військових РФ і спалили комплекс "Панцир-С".

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