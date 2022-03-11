В Генштабе показали устаревшую экипировку российских оккупантов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали экипировку российских военных. Оказалось, что комплекты Вооруженных сил РФ несколько устарели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
На опубликованных фото можно заметить одежду и советскую шапку-ушанку "пиксель". Кроме того, в комплектах также были тапочки, каски и противогазы.
"Вторая армия мира - бутафория. Экипировка "освободителей". Они хотят, чтобы и мы так жили?"- отметили в Генштабе.
Напомним, ранее в Генштабе заявили, что российские военные деморализованы слухами о неспособности РФ платить.
Также вчера ВСУ показали новых российских оккупантов, которые массово сдаются в плен.
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