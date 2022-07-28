В Генштабе отчитались о ходе освобождения Херсонской области

Украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. За две недели ВСУ вернуть под контроль три села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга .

Фото: ВСУ освободили от оккупантов Андреевку и Лозовое (скриншот google.com/maps)

"Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка", - отметил Громов.

Напомним, что в ночь на 27 июля ВСУ снова ударили по Антоновском мосту в Херсоне.

Позже стало известно, что мост полностью не разрушен, однако передвигаться им нельзя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.