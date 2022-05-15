В Генштабе назвали самые горячие направления. Уничтожены вражеские взводный и командный пункты

На Волынском и Полесском направлениях оккупанты не предпринимали активных действий. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси по нашим объектам.

"В приграничных районах не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил республики беларусь", - отмечается в утренней сводке.

На Сиверском направлении войска РФ продолжают усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Также враг обстреливает и наносит авиаудары по территории Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении рашисты занимаются перегруппировкой своих подразделений, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.

На Харьковском направлении вражеские подразделения не вели активных боевых действий.

На Славянском направлении войска РФ обстреливали наши подразделения Сил обороны. Противник пытался прорвать оборону войск ВСУ - успеха не имел.

Противник проводил доукомплектование и восполнение потерь, продолжал перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянск.

Оккупанты пытаются развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, рашисты продолжают вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Также отмечается перегруппировка вражеских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

В Мариуполе продолжается блокировка украинских подразделений в районе "Азовстали". Захватчики не прекращают наносить авиаудары и вести артиллерийские обстрелы.

На Южнобужском направлении российские войска не проводили активных боевых действий, продолжали удерживать занятые позиции, а основные усилия сосредотачивают на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.

"Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей корабля", - проинформировали в Генштабе.

Украинские подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных Сил сбили 8 воздушных целей врага за предыдущие сутки: 7 БПЛА типа "Орлан-10" и 1 самолет.

Наша авиация продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений ВСУ. Так, были уничтожены взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и личный состав рашистов.

Также за минувшие сутки украинские военные на Донецком и Луганском направлениях отбили 12 атак войск РФ, уничтожив 8 танков, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей противника.

"Есть у российских оккупантов потери и на других направлениях", - добавили в Генштабе.