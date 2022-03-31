У Генштабі назвали втрати РФ серед вищого військового керівництва (список)
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, скільки вищих офіцерів і військових керівників втратила армія РФ з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів", - йдеться в повідомленні.
Нижче представлений їх список:
- командувач 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергій Кісель, знятий з посади;
- командувач 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислав Єршов, знятий з посади та заарештований;
- начальник штабу - заступник командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Нирков, був важко поранений;
- начальника штабу - заступник командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майор Андрій Серицкий, був важко поранений;
- заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Андрій Суховецкий, загинув;
- командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яков Рязанцев, загинув;
- командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Михайло Зусько, знятий з посади та заарештований.
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