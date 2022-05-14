В Генштабе назвали наиболее активные участки боевых действий против армии РФ

Наибольшая активность российской армии наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Оккупанты продолжают боевые действия в Восточной операционной зоне, проводя обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Основная цель противника – установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

На Волынском и Полесском направлениях армия РФ активных действий не предпринимала. До семи батальонов из состава вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил русской федерации с местности республики в Беларусь.

В Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил. Основные усилия сосредотачивались на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставки. На Славянском российские военные совершили артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Долина и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях применялись минометы, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и авиация с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощению личного состава и разрушению фортификационных сооружений.

Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа. В Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные меры к построению оккупантами эшелонированной обороны. На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник продолжает обстрелы позиций наших войск из минометов и ствольной артиллерии.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.