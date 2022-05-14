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У Генштабі назвали найбільш активні ділянки бойових дій проти армії РФ

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Київ, Субота 14 травня 2022 07:31
У Генштабі назвали найбільш активні ділянки бойових дій проти армії РФ Танки української армії (Фото: mil.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Найбільша активність російської армії спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Окупанти продовжують бойові дії в Східній операційній зоні, проводячи обстріли вздовж всієї лінії зіткнення і в глибині оборони українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Основна мета противника - встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

На Волинському та Поліському напрямках армія РФ активних дій не робила. До семи батальйонів зі складу Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Триває вивезення військової техніки та майна Збройних сил Російської Федерації з місцевості Республіки В Білорусь.

У харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджувалися на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій і маршрутів поставки. На Слов'янському російські військові здійснили артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

На Донецькому та Таврійському напрямках застосовувалися міномети, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню та авіація з метою спричинити збитки підрозділам Сил оборони, виснаженню особового складу та руйнуванню фортифікаційних споруд.

Крім того, противник намагається поліпшити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і перемога. У Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами ешелонованої оборони. На Південнобузькому напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій наших військ з мінометів і ствольної артилерії.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено п'ять танків, п'ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

Раніше повідомлялося, що російські війська відступають від Харкова і намагаються не допустити прориву українських військових у тил свого угруповання під Ізюмом. Противник посилив обстріли позиції ЗСУ на цьому напрямку.

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