У Генштабі назвали найбільш активні ділянки бойових дій проти армії РФ

Найбільша активність російської армії спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Окупанти продовжують бойові дії в Східній операційній зоні, проводячи обстріли вздовж всієї лінії зіткнення і в глибині оборони українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Основна мета противника - встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

На Волинському та Поліському напрямках армія РФ активних дій не робила. До семи батальйонів зі складу Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Триває вивезення військової техніки та майна Збройних сил Російської Федерації з місцевості Республіки В Білорусь.

У харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджувалися на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій і маршрутів поставки. На Слов'янському російські військові здійснили артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

На Донецькому та Таврійському напрямках застосовувалися міномети, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню та авіація з метою спричинити збитки підрозділам Сил оборони, виснаженню особового складу та руйнуванню фортифікаційних споруд.

Крім того, противник намагається поліпшити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і перемога. У Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами ешелонованої оборони. На Південнобузькому напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій наших військ з мінометів і ствольної артилерії.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено п'ять танків, п'ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.