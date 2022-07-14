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В Генштабе готовы к наступлению на Краматорск и Славянск: есть несколько сценариев

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Украина, Четверг 14 июля 2022 15:48
В Генштабе готовы к наступлению на Краматорск и Славянск: есть несколько сценариев Фото: в Генштабе готовы к наступлению на Краматорск и Славянск (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на брифинге заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Противник не желает оставаться на занятых позициях. Он будет пытаться захватить Донецкую область. У нас есть несколько вариантов развития ситуации, как будет противник действовать. Отслеживаем его перегруппировку с одного направления на другое его боевых подразделений, танковых подразделений. Смотрим, где он будет пытаться создать ударную группировку. Мы отслеживаем, у нас есть спланированные мероприятия. Не исключаем, что наступление противника будет", - говорит он.

Как сообщалось, российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и с востока, но и с запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова.

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