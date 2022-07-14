В Генштабі готові до наступу на Краматорськ і Слов'янськ: мають декілька сценаріїв

Окупанти не полишають спроб наступу на Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Противник не бажає залишатися на зайнятих позиціях. Він буде намагатися захопити Донецьку область. У нас є декілька варіантів розвитку ситуації, як буде противник діяти. Відстежуємо його перегрупування з одного напрямку на інший його бойових підрозділів, танкових підрозділів. Дивимось, де він буде намагатися створити ударне угруповання. Ми відстежуємо, у нас є сплановані заходи. Не виключаємо, що наступ противника буде", - каже він.

Як повідомлялось, російські війська можуть спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ не тільки з півночі і Сходу, а й із Заходу, від виступу в їх позиціях в районі Барвінкова.

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