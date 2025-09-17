Генштаб ЗСУ повідомив свіжі дані з поля бою: РФ застосувала понад 2000 дронів

Станом на 16 вересня зафіксовано 148 бойових зіткнень. Ворог застосував одну ракету, 47 авіаударів, 69 керованих бомб, 2113 БПЛА та здійснив 3308 обстрілів позицій і населених пунктів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Відзначається результативна робота 40-ї окремої бригади берегової оборони, бійці якої завдали противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Оріхівський напрямок. Одна атака в районі Кам'янського та авіаудар по Григорівці.

Гуляйпільський напрямок. Дві атаки в районі Полтавки, бої ще тривають. Зафіксовано авіаудари по Білогір'ю та Залізничному.

Новопавлівський напрямок. 15 атак у районах Філії, Іванівки, Олександрівграда, Маліївки, Сєчного та Новоіванівки. Три зіткнення активні.

Покровський напрямок. Зафіксовано 46 атак у районах Володимирівки, Вільного, Никанорівки, Шахового, Родинського, Новоекономічного та інших населених пунктів. Українські сили зірвали 40 атак, шість зіткнень тривають. Втрати ворога склали 177 осіб, знищено п'ять одиниць техніки та 32 безпілотники.

Торецький напрямок. Українські війська відбили 15 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру, а також у бік Іванопілля та Плещіївки. Два бої залишаються незавершеними.

Сіверський напрямок. Зафіксовано 19 атак у районах Серебрянки, Григорівки, Виїмки, Ямполя та Дронівки. Три зіткнення ще тривають.

Лиманський напрямок. Українські захисники відбивали 12 атак у районах Шийківки, Шандриголового, Ставків, Колодязів, Греківки, Середнього і Торського. Чотири бої не завершені.

Куп'янський напрямок. Ворог шість разів намагався просунутися до Куп'янська, Петропавлівки, Андріївки та Піщаного. Три атаки ще тривають.

Південно-Слобожанський напрямок. П'ять атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Липців, два зіткнення залишаються активними.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Дев'ять боїв, шість авіаударів, 13 авіабомб і 169 обстрілів, зокрема чотири з РСЗВ.

Нагадуємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що війна в Україні може бути завершена протягом 60-90 днів у разі, якщо Європа введе значні вторинні тарифи проти держав, які продовжують закуповувати російську нафту.

Зазначимо, що повномасштабна агресія Росії проти України стала сигналом для всього Європейського союзу. Країни блоку повинні готуватися до можливих загроз і зміцнювати оборонний потенціал.