ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Генштаб ВСУ сообщил свежие данные с поля боя: РФ применила более 2000 дронов

Украина, Среда 17 сентября 2025 01:40
UA EN RU
Генштаб ВСУ сообщил свежие данные с поля боя: РФ применила более 2000 дронов Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ сообщил свежие данные с поля боя 16 сентября (GettyImages)
Автор: RBC.UA

По состоянию на 16 сентября зафиксировано 148 боевых столкновений. Враг применил одну ракету, 47 авиаударов, 69 управляемых бомб, 2113 БПЛА и совершил 3308 обстрелов по позициям и населенным пунктам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Девять боев, шесть авиаударов, 13 авиабомб и 169 обстрелов, в том числе четыре из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Пять атак в районах Вовчанска, Вовчанских Хуторов и Липцов, два столкновения остаются активными.

Купянское направление. Враг шесть раз пытался продвинуться к Купянску, Петропавловке, Андреевке и Песчаному. Три атаки еще продолжаются.

Лиманское направление. Украинские защитники отражали 12 атак в районах Шийковки, Шандриголового, Ставков, Колодязей, Грековки, Среднего и Торского. Четыре боя не завершены.

Северское направление. Зафиксировано 19 атак в районах Серебрянки, Григоровки, Выемки, Ямполя и Дроновки. Три столкновения еще длятся.

Краматорское направление. Два боестолкновения в районе Орехово-Васильевки.

Торецкое направление. Украинские войска отбили 15 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра, а также в сторону Иванополья и Плещиевки. Два боя остаются незавершенными.

Покровское направление. Зафиксировано 46 атак в районах Владимировки, Вильного, Никаноровки, Шахового, Родинского, Новоэкономического и других населенных пунктов. Украинские силы сорвали 40 атак, шесть столкновений продолжаются. Потери врага составили 177 человек, уничтожено пять единиц техники и 32 беспилотника.

Новопавловское направление. 15 атак в районах Филии, Ивановки, Александровграда, Малиевки, Сечного и Новоивановки. Три столкновения активны.

Гуляйпольское направление. Две атаки в районе Полтавки, бои еще идут. Зафиксированы авиаудары по Белогирью и Зализничному.

Ореховское направление. Одна атака в районе Каменского и авиаудар по Григоровке.

Приднепровское направление. Две атаки у Одрадокаменки, враг применил неуправляемые ракеты.

Отмечается результативная работа 40-й отдельной бригады береговой обороны, бойцы которой нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.

Напоминаем, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что война в Украине может быть завершена в течение 60–90 дней в случае, если Европа введет значительные вторичные тарифы против государств, которые продолжают закупать российскую нефть.

Отметим, что полномасштабная агрессия России против Украины стала сигналом для всего Европейского союза. Страны блока должны готовиться к возможным угрозам и укреплять оборонный потенциал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
По Украине распространяется "шахедная" тревога: какие регионы под угрозой
По Украине распространяется "шахедная" тревога: какие регионы под угрозой
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым