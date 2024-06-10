Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ у Ростовській області 5 червня

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про удар українських дронів по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують методично нищити нафтопереробну галузь Росії. Зокрема, 5 червня наші підрозділи успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн доларів.

"Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни", - зазначили у Генштабі.