Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Ростовской области 5 июня
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию об ударе украинских дронов по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
"Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль России. В частности, 5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области", - говорится в сообщении.
По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долларов.
"Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны", - отметили в Генштабе.
Атака на Новошахтинский НПЗ
Напомним, в ночь на 6 июня в сети появилась информация об атаке на Новошахтинский НПЗ. Telegram-каналы публиковали соответствующие видео.
Местные жители сначала услышали целый ряд взрывов, а затем на территории завода начался пожар.
Позже стало известно, что Новошахтинский НПЗ был поврежден в результате атаки дронов.
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