ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Генштаб запретил служебные командировки на время карантина

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 16:57
Генштаб запретил служебные командировки на время карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также ограничили проведение служебных совещаний

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины запретил служебные командировки на время карантинного режима, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров в интервью Армия ФМ.

По словам Боброва, на время карантина в ВСУ запрещается осуществление служебных командировок, а госслужащим разрешается выполнять служебные обязанности по месту жительства.

"Генштабом запрещено служебные командировки должностных лиц органов военного управления и поездки за границу. Разрешено государственным служащим, по решению командиров, выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины о нераспространении государственной тайны и недопущении утечки служебной информации", - заявил он.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки. Также в служебных помещениях и на рабочих местах соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащим на время карантина приостановили предоставление ежегодных плановых отпусков, и ограничили предоставление отпусков для сдачи экзаменационных сессий в гражданских учебных заведениях.

Как писало РБК-Украина, 2 апреля в рядах ВС Украины зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. Заболевание коронавирусом обнаружили у военного врача из Хмельницкого и военнослужащего Киевского гарнизона.

Магазины и банки обязали выдавать посетителям маски В Украине запретили массовые празднования Пасхи
Новости Украины карантинГенштаб ВСУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь