UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генштаб про втрати Росії в Україні за добу: гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

За даними на ранок понеділка, 23 травня, українські військові ліквідували за добу 480 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 204 360 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер, 4 крилаті ракети та 40 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3789 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7419 (+12) од,
  • артилерійських систем - 3318 (+40) од,
  • РСЗВ - 565 (+0) од,
  • засоби ППО - 327 (+0) од,
  • літаків - 309 (+0) од,
  • гелікоптерів - 295 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2864 (+34),
  • крилаті ракети - 1015 (+4),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6139 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 433 (+6)

Нагадаємо, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - там відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України