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Генштаб о потерях России в Украине за сутки: вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

По данным на утро понедельника, 23 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 480 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 204 360 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 4 крылатые ракеты и 40 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 204 360 (+480) человек ликвидировано,
  • танков - 3789 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7419 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 3318 (+40) ед,
  • РСЗО - 565 ед,
  • средства ПВО - 327 ед,
  • самолетов - 309 ед,
  • вертолетов - 295 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2864 (+34),
  • крылатые ракеты - 1015 (+4),
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6139 (+10) ед,
  • специальная техника - 433 (+6)

Напомним, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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