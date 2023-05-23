Генштаб о потерях России в Украине за сутки: вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем

По данным на утро понедельника, 23 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 480 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 204 360 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 4 крылатые ракеты и 40 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:

Напомним, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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