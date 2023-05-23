Генштаб о потерях России в Украине за сутки: вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем
По данным на утро понедельника, 23 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 480 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 204 360 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 4 крылатые ракеты и 40 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 204 360 (+480) человек ликвидировано,
- танков - 3789 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7419 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 3318 (+40) ед,
- РСЗО - 565 ед,
- средства ПВО - 327 ед,
- самолетов - 309 ед,
- вертолетов - 295 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2864 (+34),
- крылатые ракеты - 1015 (+4),
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6139 (+10) ед,
- специальная техника - 433 (+6)
Напомним, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
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