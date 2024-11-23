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Генштаб про втрати РФ: за час повномасштабної війни майже 730 тисяч солдатів

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 22 на 23 листопада, російська армія втратила на фронті 1420 солдатів. Всього втрати РФ з початку повномасштабної війни проти України складають 729 720 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оо Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 729 720 (+1420) осіб;
  • танків - 9419 (+20) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 192 (+36) од.;
  • артилерійських систем - 20 760 (+24) од.;
  • РСЗВ - 1254 од.;
  • засоби ППО - 1004 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 365 (+105) од.;
  • крилатих ракет - 2764 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 29 850 (+73) од.;
  • спеціальної техніки - 3678 (+3) од.

Нагадаємо, що станом на вечір 22 листопада, на фронті від початку доби зафіксували 187 бойових зіткнень. Більше всього боїв було на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні