Генштаб про втрати РФ: за час повномасштабної війни майже 730 тисяч солдатів

Нагадаємо, що станом на вечір 22 листопада, на фронті від початку доби зафіксували 187 бойових зіткнень. Більше всього боїв було на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.

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