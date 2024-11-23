Генштаб о потерях РФ: за время полномасштабной войны почти 730 тысяч солдат

Напомним, что по состоянию на вечер 22 ноября, на фронте с начала суток зафиксировали 187 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

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