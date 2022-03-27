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Генштаб ВСУ: оккупанты меняют топливо на алкоголь, в больницы Крыма везут до 100 раненых в день

Фото: украинские военные (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о низком моральном состоянии российских оккупантов, случаях продажи или обмена горючего на спиртное, а также об оперативной обстановке на фронтах на начало 32-х суток полномасштабной войны.

Об этом 27 марта сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сводку Генштаба ВСУ.

"В течение месяца войны враг понес значительные потери. Несмотря на это, военно-политическое руководство не отказывается от продолжения совершения преступных действий", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в оккупированном Крыму в медицинские учреждения Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых.

В Генштабе отметили, что нравственно-психологическое состояние войск противника остается низким.

"По маршрутам движения российских военных колонн по территории республики Беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмена на спиртные напитки", - говорится в сводке.

Противник пытается пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей.

Также отмечается, что военные рф продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место нередкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой сил ООС были отражены 7 вражеских атак. Военные ВСУ уничтожили 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 - автомобильной техники противника, 1 миномет. Потери захватчиков в живой силе в настоящее время уточняются.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки были сбиты 1 вражеский самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Наша авиация была задействована для истребительного прикрытия войск и объектов, а также наносила удары по целям и объектам российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Луганской области в Попасной российски военные накрыли собственные позиции минометным огнем из-за отсутствия взаимодействия.

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