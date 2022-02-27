UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Генштаб ВСУ обратился к россиянам: разрядите оружие и поднимите руки, это ваш билет домой

Автор: Сергей Пышкин

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обратился к российским военнослужащим. Посоветовал им сложить оружие, поскольку это их билет домой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.

"Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв свою жизнь и достоинство. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите защищайте свою родину, а не разрушайте нашу!,- заявил Мойсюк.

Напомним, РБК-Украина писало, что за последние три дня военные РФ понесли огромные потери. Погибли около 4,3 тысячи оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина