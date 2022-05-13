Генштаб: враг продолжает наступать и несет потери. В Мариуполе вероятно усиление обстрелов

На Волынском и Полесском направлениях войска РФ активных действий не предпринимали. Основные усилия подразделений ВС Беларуси были сосредоточены на прикрытии госграницы в Брестской и Гомельской областях.

На Сиверском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

"По имеющейся информации, противник осуществляет переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины", - говорится в сводке Генштаба.

На Слобожанском направлении рашисты занимались перегруппировкой подразделений, пополнением запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил. Основные усилия оккупанты сосредоточили на недопущении продвижения войск ВСУ в районе н.п. Веселое.

"В Воронежской и Белгородской областях российской федерации продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении российские войска продолжали сосредоточить основные усилия на установлении полного контроля над н.п. Рубежное.

На Лиманском направлении вражеские подразделения пытались закрепиться в районе н.п. Александровка.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении н.п. Орехово и в районе н.п. Камышеваха. Все - безуспешно.

На Кураховском направлении рашисты вели наступательные действия в направлении Марьинки.

Также враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь". Противник применяет стратегическую авиацию.

"Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время", - отмечается в сводке Генштаба.

На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ вели артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ по всей линии, а также проводили воздушную разведку с применением беспилотника.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не совершал, обстреливал подразделения украинских войск из ствольной артиллерии и минометов в районах н.п. Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

За предыдущие сутки наши подразделения ПВО Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск поразили 7 воздушных целей врага: 5 БпЛА типа "Орлан-10", 1 вертолет Ка-52 и 1 крылатую ракету.

Также украинская авиация на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений войск ВСУ.

Наши бойцы на Донецком и Луганском направлениях отбили 18 атак войск РФ за минувшие сутки, уничтожив 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника.

Кроме того, захватчики несли потери и на других направлениях.