Генштаб: ворог продовжує наступати і зазнає втрат. У Маріуполі ймовірне посилення обстрілів

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на початок 79-ї доби протистояння захисників України російському повномасштабному вторгненню. Так, окупанти не припиняють вести наступальні дії в Східній операційній зоні, зазнаючи значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках війська РФ активних дій не проводили. Основні зусилля підрозділів ЗС Білорусі були зосереджені на прикритті держкордону в Брестській і Гомельській областях.
На Сіверському напрямку проходять заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях.
"За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України", - йдеться у зведенні Генштабу.
На Слобожанському напрямку рашисти займалися перегрупуванням підрозділів, поповненням запасів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.
На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Основні зусилля окупанти зосередили на недопущенні просування військ ЗСУ в районі н.п. Веселе.
"У Воронезькій та Білгородській областях російської федерації, продовжено до 25 травня 2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози", - йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку російські війська продовжували зосередити основні зусилля на встановленні повного контролю над н.п. Рубіжне.
На Лиманському напрямку ворожі підрозділи намагалися закріпитися в районі н. п. Олександрівка.
На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії в напрямку н.п. Оріхове і в районі н.п. Комишуваха. Все - без успіху.
На Курахівському напрямку рашисти вели наступальні дії в напрямку Мар'їнки.
Також ворог продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів українських військ в районі заводу "Азовсталь". Противник застосовує стратегічну авіацію.
"Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", - наголошується у зведенні Генштабу.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ вели артилерійські обстріли підрозділів ЗСУ по всій лінії, а також проводили повітряну розвідку із застосуванням безпілотника.
На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не здійснював, обстрілював підрозділи українських військ зі ствольної артилерії та мінометів у районах н.п. Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка.
За попередню добу наші підрозділи ППО Сухопутних військ, Повітряних Сил і Десантно-штурмових військ уразили 7 повітряних цілей ворога: 5 БПЛА типу "Орлан-10", 1 вертоліт Ка-52 і 1 крилату ракету.
Також українська авіація на певних напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря і підтримувати бойові дії підрозділів військ ЗСУ.
Наші бійці на Донецькому та Луганському напрямках відбили 18 атак військ РФ за минулу добу, знищивши 13 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 5 автомобілів противника.
Крім того, загарбники зазнавали втрат і на інших напрямках.
Раніше повідомлялося, що військові ЗСУ на сході України за минулу добу знищили 180 російських окупантів та їх техніку.
Також ми писали, що бійці полку "Азов" показали відео, як вибивають ворога з позицій на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.
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