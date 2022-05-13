Генштаб: ворог продовжує наступати і зазнає втрат. У Маріуполі ймовірне посилення обстрілів

На Волинському та Поліському напрямках війська РФ активних дій не проводили. Основні зусилля підрозділів ЗС Білорусі були зосереджені на прикритті держкордону в Брестській і Гомельській областях.

На Сіверському напрямку проходять заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях.

"За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України", - йдеться у зведенні Генштабу.

На Слобожанському напрямку рашисти займалися перегрупуванням підрозділів, поповненням запасів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Основні зусилля окупанти зосередили на недопущенні просування військ ЗСУ в районі н.п. Веселе.

"У Воронезькій та Білгородській областях російської федерації, продовжено до 25 травня 2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку російські війська продовжували зосередити основні зусилля на встановленні повного контролю над н.п. Рубіжне.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи намагалися закріпитися в районі н. п. Олександрівка.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії в напрямку н.п. Оріхове і в районі н.п. Комишуваха. Все - без успіху.

На Курахівському напрямку рашисти вели наступальні дії в напрямку Мар'їнки.

Також ворог продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів українських військ в районі заводу "Азовсталь". Противник застосовує стратегічну авіацію.

"Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", - наголошується у зведенні Генштабу.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ вели артилерійські обстріли підрозділів ЗСУ по всій лінії, а також проводили повітряну розвідку із застосуванням безпілотника.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не здійснював, обстрілював підрозділи українських військ зі ствольної артилерії та мінометів у районах н.п. Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка.

За попередню добу наші підрозділи ППО Сухопутних військ, Повітряних Сил і Десантно-штурмових військ уразили 7 повітряних цілей ворога: 5 БПЛА типу "Орлан-10", 1 вертоліт Ка-52 і 1 крилату ракету.

Також українська авіація на певних напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря і підтримувати бойові дії підрозділів військ ЗСУ.

Наші бійці на Донецькому та Луганському напрямках відбили 18 атак військ РФ за минулу добу, знищивши 13 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 5 автомобілів противника.

Крім того, загарбники зазнавали втрат і на інших напрямках.