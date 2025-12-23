Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті: за добу відбулося 110 боєзіткнень

За добу окупанти завдали одного ракетного та 41 авіаційного ударів із застосуванням 38 ракет та 105 керованих авіабомб. Також росіяни випустили 5584 дрони-камікадзе та здійснили 3210 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ здійснила одну атаку на позиції українських захисників. Окупанти завдали авіаудару, застосувавши чотири керовані авіабомби, здійснили 139 обстрілів, з яких два - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки. Оборонці відбили три атаки, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки - у бік Петропавлівки, Піщаного та у районі Кругляківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак у районах населених пунктів Новоселівка, Колодязі та Зарічне.

На Слов’янському напрямку оборонці відбили спробу окупантів просунутися у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку за сьогодні противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів штурмували позиції підрозділів ЗСУ поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки. Одне бойове зіткнення триває досі.

На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Росіяни намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне. Дотепер триває один бій.

Згідно з попередніми підрахунками, протягом доби на цьому напрямку ЗСУ ліквідували 62 окупанти та поранили 24; знищили 18 безпілотників, три одиниці автомобільного транспорту та дві артилерійські системи; уразили танк, чотири одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему та 11 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці зупинили вісім атак росіян у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Привільне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 14 атак окупантів поблизу населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля, ще три боєзіткнення тривають досі.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки росіян в районах населених пунктів Мала Токмачка та Степове.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві безрезультатні атаки в напрямку Антонівського мосту.