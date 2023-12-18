Генштаб відреагував на знайдену прослушку в кабінеті Залужного

У Генштабі підтвердили, що вчора, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.

"З метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, повідомлено Службу безпеки України", - заявили у Генштабі.

Прослушка Залужного

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна у військових колах повідомило, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли прослушку.

Повідомлялося, що виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

Саму ж прослушку виявили вчора при підготовці приміщення до роботи.

Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) ККУ.

Сьогодні Залужний вперше відреагував на новину про прослушку. Він підтвердив інформацію та додав, що прослушка була знайдена не лише в нього.